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После победы Трампа Том Хэнкс покинул США и написал прощальное письмо

Том Хэнкс официально заявил, что покинул США из-за победы Трампа на выборах

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AP

Американский киноактер Том Хэнкс, наиболее известный по роли Форреста Гампа, сдержал слово и уехал из США после победы Дональда Трампа на выборах президента США. Об этом сообщило издание The Direct.

В публикации цитируется открытое письмо, оставленное Хэнксом в адрес своих поклонников.

«С тяжелым сердцем и еще более тяжелым чемоданом я объявляю: я официально покинул страну. Да, вы не ослышались — сейчас я пишу это из далекого, неизвестного места, откуда открывается прекрасный вид на... ну, что-то, что точно не Америка», — написал Хэнкс.

Говоря о причинах отъезда, Хэнкс пояснил: «Президент Трамп 2.0 оказался не тем, к чему я был готов. Когда я увидел результаты, я подумал: «Беги, Форрест, беги!» И именно это я и сделал».

Актер призвал поклонников не думать, что он навсегда покидает США, и дал понять, что он может вернуться по окончании срока президентства Дональда Трампа.

Помимо этого, 5 ноября стало известно, что актер Ричард Гир и его супруга Алехандра Сильва продали ранчо в Коннектикуте за $10,75 млн перед тем, как осуществить планы о переезде в Испанию. Знаменитости уезжают из США вместе с сыновьями: 5-летним Александром и 4-летним Джеймсом.

Во время кампании по выборам президента США Хэнкс и Гир, как и многие другие звезды Голливуда, открыто поддерживали кандидатуру Камалы Харрис. Некоторые обещали покинуть страну в случае победы Трампа.

Ранее сменивший пол сын Маска объявил о желании покинуть США из-за Трампа.

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Выборы в США - 2024
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