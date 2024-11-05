Ричард Гир продал свое ранчо за $11 млн, чтобы навсегда уехать из США

Актер Ричард Гир и его супруга Алехандра Сильва продали ранчо в Коннектикуте за $10, 75 млн перед тем, как осуществить планы о переезде в Испанию. Об этом сообщает Daily Mail.

Гир и Сильва приобрели поместье два года назад у рок-музыканта Пола Саймона. В нем две резиденции: главный дом с пятью спальнями и коттедж — с тремя спальными комнатами. На территории есть бассейн, естественный пруд, многолетний сад и многое другое.

О том, что Ричард Гир планирует перебраться в Европу, стало известно в апреле нынешнего года. Звезда «Красотки» рассказывал Vanity Fair España, что таким образом хочет порадовать жену.

«Она была очень щедра, подарив мне шесть лет жизни в моем мире. Считаю, что будет справедливо подарить в ответ минимум шесть лет в ее [мире]», — заявлял 75-летний артист.

Daily Mail отмечает, что знаменитости уезжают в Испанию вместе с сыновьями: 5-летним Александром и 4-летним Джеймсом.

Журналистка Алехандра Сильва родилась в испанском городе Ла-Корунья. С Гиром она познакомилась, когда актер приезжал в отель, который принадлежал ей и ее первому супругу.

После знакомства с Гиром Сильва рассталась с мужем, от которого у нее есть 11-летний сын Альберт. Публицистка и актер узаконили свои отношения в 2018 году.

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