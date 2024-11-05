Шквалистый ветер частично оставил без света около 90 тысяч жителей Дагестана

Из-за шквалистого ветра жители Махачкалы, Каспийска и Буйнакска частично остались без электричества. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Погода в Дагестане испортилась еще ночью. Порывы ветра в некоторых местах составляют до 29 метров в секунду.

Минэнерго региона сообщило, что без света остались около 90 тысяч человек.

На дорогах перестали работать светофоры, с крыш слетели куски кровли, а также повреждены беседки. В республике объявлено штормовое предупреждение, а специалисты в области энергетики работают в особом режиме.

Также из-за ветра наблюдаются проблемы с транспортом. Местные жители жалуются на резко выросшие цены.

Накануне сильный ветер наблюдался в Краснодаре. Там из-за непогоды повалило 13 деревьев, а также была повреждена вывеска ТРЦ. Кроме того, в регионе начались дожди, из-за чего некоторые районы подтопило.

В Челябинской области сильный ветер сорвал часть крыши со здания школы. Недавно учреждение было отремонтировано: капитальный ремонт там проводился всего два года назад.

Ранее певец Дима Билан попал в снежный ураган и застрял на Эльбрусе.