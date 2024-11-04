Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о начале эвакуации населения из Константиновки в ДНР

ТАСС: ВСУ начали эвакуацию жителей из Константиновки в ДНР

close
Reuters

Украинские военнослужащие начали эвакуировать мирных жителей из города Константиновка, расположенного в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Противник начал эвакуацию гражданских из Константиновки», — отметил источник агентства.

Как он сказал, об этом свидетельствует информация, собранная при помощи средств объективного контроля. По словам источника, сотрудники администрации населенного пункта и местных силовых ведомств уже уехали из Константиновки.

1 ноября в Telegram-канале украинского аналитического ресурса DeepState появились сведения о продвижении подразделений Вооруженных сил РФ сразу на нескольких участках фронта. В частности, российским солдатам удалось подойти ближе к городу Константиновка и поселку Победа на Кураховском направлении в ДНР. Также военнослужащие страны добились некоторых успехов у населенных пунктов Новодмитровка, Богоявленка и Новоукраинка.

23 октября майор запаса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей Гетьман заявил, что в Константиновке находится важный железнодорожный хаб. Если российские войска возьмут город под контроль, это положительно скажется на их логистике.

Ранее в министерстве обороны РФ сообщили о взятии под контроль донецкого села Константиновка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами