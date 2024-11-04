Стало известно о начале эвакуации населения из Константиновки в ДНР

Украинские военнослужащие начали эвакуировать мирных жителей из города Константиновка, расположенного в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Противник начал эвакуацию гражданских из Константиновки», — отметил источник агентства.

Как он сказал, об этом свидетельствует информация, собранная при помощи средств объективного контроля. По словам источника, сотрудники администрации населенного пункта и местных силовых ведомств уже уехали из Константиновки.

1 ноября в Telegram-канале украинского аналитического ресурса DeepState появились сведения о продвижении подразделений Вооруженных сил РФ сразу на нескольких участках фронта. В частности, российским солдатам удалось подойти ближе к городу Константиновка и поселку Победа на Кураховском направлении в ДНР. Также военнослужащие страны добились некоторых успехов у населенных пунктов Новодмитровка, Богоявленка и Новоукраинка.

23 октября майор запаса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей Гетьман заявил, что в Константиновке находится важный железнодорожный хаб. Если российские войска возьмут город под контроль, это положительно скажется на их логистике.

Ранее в министерстве обороны РФ сообщили о взятии под контроль донецкого села Константиновка.