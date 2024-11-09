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В Ленобласти потерявшийся пес нашелся благодаря сотруднице Росгвардии и электронному чипу

Сотрудница Росгвардии нашла пса, потерявшегося в Ленобласти три месяца назад

В Ленобласти пес вернулся к хозяевам через три месяца после пропажи. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, немецкая овчарка Грей исчезла, когда ушла гулять без своих хозяев — маленькой девочки и ее деда. Когда они начали поиски питомца, найти собаку не получилось. Через несколько месяцев исхудавшего пса заметила сотрудница Росгвардии, которая выгуливала свою собаку. Она отвела Грея к ветеринарам. Они смогли вычислить хозяев овчарки благодаря электронному чипу и помогли собаке воссоединиться с семьей. За время скитаний Грей преодолел расстояние в почти 40 км.

В конце октября возле аэропорта города Южно-Сахалинска заметили собаку породы хаски, которая уже четыре дня ходила вокруг воздушной гавани. При этом пес пытался разглядеть кого-то в толпах пассажиров. Животное не покидало территорию и питалось тем, чем придется — за это время он успел исхудать. Сначала на нем были ошейник и поводок, но потом питомец успел их снять.

Ранее уралец устроил в парке охоту на собачниц.

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