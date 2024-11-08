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Уралец устроил в парке охоту на собачниц

В Челябинске мужчина устроил охоту на женщин с маленькими собаками

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Телеграм-канал «Короче, Челяба»/ГУ МВД России по Челябинской области

В Челябинске местный житель стал нападать на женщин, выгуливающих собак в неположенном месте. Об этом сообщает Telegram-канал «Короче, Челяба», в распоряжении которого оказалось видео от жертвы одного из таких нападений.

На записи мужчина подбегает к женщине и со словами «Ты не знаешь, что здесь собак нельзя выгуливать» нападает на нее. По информации канала, этот мужчина не раз был замечен в агрессии по отношению к женщинам с собаками. При этом очевидцы утверждают, что целью его агрессии становились только челябинки с питомцами мелких пород. Одну из женщин он якобы столкнул в овраг, а другую пытался поранить ключом.

Полиция Южного Урала установила личность челябинца и задержала его. Нарушитель пояснил, что 7 ноября совершал пробежку на экотропе по улице Бейвеля.

«На встречу мне шла женщина и мы с ней чуть не столкнулись. Я сделал круг, развернулся, побежал обратно, эта женщина стояла и снимала меня на камеру. Я хотел выбить у нее телефон, но она руку за спину убрала. Ну и все, я побежал дальше. Я ей сделал замечание: почему вы гуляете с собаками там, где стоит запрещающий знак», — рассказал мужчина в беседе с правоохранителями.

Полицейские продолжают проверку по факту обращения потерпевшей.

Ранее в Люберцах стаффорд сбежал из квартиры и набросился на четырехлетнего ребенка.

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