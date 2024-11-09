Названа возможная причина отравления многодетной семьи в Вышнем Волочке

Перед отравлением семья из Вышнего Волочка ужинала мясом. Об этом мать семейства рассказала Telegram-каналу Baza.

По данным канала, россиянка пришла в себя и рассказала, что перед тем, как всем стало плохо, семья ужинала мясом. Его ели все: трое детей и она с мужем. Женщина подозревает, что именно мясо могло быть причиной отравления и трагедии в ее семье. Остатки продукта остались дома, вероятно, его возьмут на экспертизу.

После ужина в больницу попали пятеро членов семьи: трое детей, муж и жена. Инцидент произошел в многоэтажке на улице Мира, где 7 ноября сначала мать и трое малолетних детей почувствовали себя плохо — у них появились признаки отравления. Спустя двое суток у членов семьи поднялась температура, началась рвота, вместе с родителями дети были госпитализированы. Несмотря на все усилия медиков, спасти двухлетнюю девочку не удалось.

Предположительно, семья отравилась неизвестным веществом, по факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося.

Ранее семья из Рязани попала в больницу, отравившись неизвестным веществом.