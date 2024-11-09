В Тверской области многодетная семья отравилась неизвестным веществом, погиб ребенок

В Вышнем Волочке мать и трое детей госпитализированы с отравлением неизвестным веществом. Об этом сообщает СУ СК РФ Тверской области.

Инцидент произошел в многоэтажке на улице Мира, 7 ноября мать и трое малолетних детей почувствовали себя плохо. У них появились признаки отравления. Спустя двое суток у членов семьи поднялась температура, началась рвота, вместе с родителями дети были госпитализированы.

Несмотря на все усилия медиков, спасти двухлетнюю девочку не удалось, в результате резкого ухудшения самочувствия она скончалась в медицинском учреждении.

Предположительно, семья отравилась неизвестным веществом, по факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося.

До этого сообщалось, что в Оренбурге помощь спасателей потребовалась женщине, отравившейся средством от насекомых. В экстренные службы обратились ее родственники, которые сообщили, что она не выходит на связь и не открывает дверь. В многоэтажку по улице Беляевского прибыли медики и спасатели. Дверь пришлось вскрывать с помощью слесарного инструмента, пострадавшую с признаками отравления средством от насекомых госпитализировали. Подробности о ее состоянии неизвестны.

Ранее семья из Рязани попала в больницу, отравившись неизвестным веществом.