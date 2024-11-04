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В Рязани семья из трех человек отравилась неизвестным веществом

Семья из Рязани попала в больницу, отравившись неизвестным веществом

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Shutterstock

В Рязани семья из трех человек попала в больницу с отравлением, сообщает региональное издание Ya62.ru со ссылкой на свой источник в экстренных службах города.

ЧП произошло днем 4 ноября в в одном из жилых домов по улице Костычева. По предварительной информации, обитатели квартиры отравились бытовым газом из-за неисправности вытяжки.

В итоге 42-летним супругам и их 12-летней дочери понадобилась медицинская помощь. Все трое были госпитализированы. Взрослых доставили в ОКБ, школьницу – в ОДКБ.

В конце октября в Петербурге 14-летнего подростка забрали в больницу с Хэллоуина. Находившегося в тяжелом состоянии юношу поместили в реанимацию. Врачи выявили у него острое отравление неустановленным веществом и острое отравление этанолом.

Ранее россиянка травила насекомых в квартире и попала в больницу.

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