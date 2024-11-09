Минюст США планирует арестовать самых активных участников штурма Капитолия в 2021 году

Министерство юстиции США планирует арестовать наиболее активных из оставшихся на свободе участников штурма Капитолия 6 января 2021 года до инаугурации Дональда Трампа. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

Отмечается, что ведомство планирует сконцентрироваться на аресте тех, кто совершал нападения на представителей правопорядка при отягчающих обстоятельствах, но не был задержан.

6 ноября сообщалось, что министерство юстиции США рассматривает возможность закрытия федеральных уголовных дел против Дональда Трампа на фоне его победы на выборах президента.

Трамп ранее поднимал вопрос о закрытии уголовных дел против него, ссылаясь на решение Верховного суда США о том, что он обладает иммунитетом от юридического преследования за действия на посту. Однако суд пояснил, что этот иммунитет не является абсолютным и касается только официальной деятельности. Трамп утверждает, что его нельзя судить за действия, связанные с его президентским сроком, включая ключевой эпизод — штурм Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года, попытку остановить утверждение победы демократа Джо Байдена на выборах.

Ранее стали известны первые действия Трампа по возвращении в Белый дом.