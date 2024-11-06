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Стали известны первые действия Трампа по возвращении в Белый дом

В штабе Трампа заявили, что первым делом он займется вопросом миграции и нефтью

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Brendan McDermid/Reuters

Старший советник предвыборной кампании Дональда Трампа Джейсон Миллер заявил, что после возвращения в Белый дом избранный президент предпримет шаги, связанные с вопросами нелегальной миграции и добычи нефти. Его слова приводит телеканал CBS.

По словам Миллера, первые действия Трампа в должности президента США будут касаться вопросов, которые он может решить исполнительными указами, то есть без одобрения конгресса.

«Вся политика безопасности границ, которая была введена Трампом, может быть просто возвращена так, как она была раньше. Им [команде Трампа] не нужно решение Конгресса, чтобы вернуть защиту границы», – сказал он.

Другой мерой, которую будущий президент США может предпринять в короткие сроки, Миллер назвал расширение добычи энергоресурсов, что позволит снизить цены.

В Соединенных Штатах завершилось голосование на выборах президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (от демократов). Для победы необходимо получить 270 голосов выборщиков. По данным Fox News, Трамп набирает минимум 277.

Сам политик уже объявил себя победителем. С победой его начали поздравлять мировые лидеры.

Ранее букмекеры начали принимать ставки, закончит ли Трамп конфликт на Украине.

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Выборы в США - 2024
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