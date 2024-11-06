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Минюст США может прекратить уголовные дела против Трампа после его победы

NBC: минюст США рассматривает возможность прекращения дел против Трампа

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Brendan McDermid/Reuters

Министерство юстиции США рассматривает возможность закрытия федеральных уголовных дел против Дональда Трампа на фоне его победы на выборах президента. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на информированные источники.

По информации вещателя, чиновники минюста обсуждают возможность прекращения двух федеральных уголовных дел против Трампа до его предполагаемого вступления в должность. Это решение связано с устоявшейся практикой, согласно которой действующий президент не может быть привлечен к уголовной ответственности.

Трамп ранее поднимал вопрос о закрытии уголовных дел против него, ссылаясь на решение Верховного суда США о том, что он обладает иммунитетом от юридического преследования за действия на посту. Однако суд пояснил, что этот иммунитет не является абсолютным и касается только официальной деятельности. Трамп утверждает, что его нельзя судить за действия, связанные с его президентским сроком, включая ключевой эпизод — штурм Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года, попытку остановить утверждение победы демократа Джо Байдена на выборах.

До этого британская газета Financial Times написала, что победа Трампа на выборах позволит политику прекратить возбужденные в его отношении уголовные дела.

Ранее стали известны первые действия Трампа по возвращении в Белый дом.

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Выборы в США - 2024
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