Роспотребнадзор сообщил о подъеме заболеваемости Марбургом на неэндемичных территориях

Случаи заражения лихорадкой Марбург стали регистрироваться на неэндемичных территориях. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках сессии «Объединяя усилия для борьбы с инфекциями» на Первой министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка, передает РИА Новости.

Она рассказала, что случаи заболевания геморрагической лихорадкой Марбург участились. Триада особо опасных лихорадок — это предмет особого внимания, отметила глава Роспотребнадзора.

«Итак, Марбург, там, где раньше не регистрировалось, на неэндемичных территориях», — сказала Попова, приведя в пример Руанду.

По ее сведениям, там зафиксировали 66 случаев этого заболевания за 10 дней. Летальность составляет почти 25% от числа заболевших, подчеркнула она.

В октябре доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранова предупредила, что сексуальные контакты с мужчинами, переболевшими лихорадками Эбола и Марбург, опасны в течение нескольких лет.

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