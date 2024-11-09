Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Роспотребнадзор сообщил о подъеме заболеваемости Марбургом на неэндемичных территориях

Попова: заражения лихорадкой Марбург регистрируют на неэндемичных территориях

close
Russell Regnery, Ph.D/CDC

Случаи заражения лихорадкой Марбург стали регистрироваться на неэндемичных территориях. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках сессии «Объединяя усилия для борьбы с инфекциями» на Первой министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка, передает РИА Новости.

Она рассказала, что случаи заболевания геморрагической лихорадкой Марбург участились. Триада особо опасных лихорадок — это предмет особого внимания, отметила глава Роспотребнадзора.

«Итак, Марбург, там, где раньше не регистрировалось, на неэндемичных территориях», — сказала Попова, приведя в пример Руанду.

По ее сведениям, там зафиксировали 66 случаев этого заболевания за 10 дней. Летальность составляет почти 25% от числа заболевших, подчеркнула она.

В октябре доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранова предупредила, что сексуальные контакты с мужчинами, переболевшими лихорадками Эбола и Марбург, опасны в течение нескольких лет.

Ранее россиянам рассказали, что делать при подозрении на заражение вирусом Коксаки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами