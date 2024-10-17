Биолог рассказала об опасности сексуальных контактов с переболевшими вирусом Марбург

Сексуальные контакты с мужчинами, переболевшими лихорадками Эбола и Марбург, опасны в течение нескольких лет даже в случае их полного излечения. Такое мнение выразила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова, сообщает «Лента.ру».

Профессор напомнила, что оба заболевания передаются половым путем. При этом известно, что вирус Эбола может оставаться в сперме выживших мужчин в течение двух лет. В настоящее время такая особенность доказана только для Эболы, но этот вирус родственен вирусу Марбург и они оба имеют похожие свойства.

Геморрагическая лихорадка Эбола — острая вирусная инфекция, смертность от которой может достигать от 70 до 90%.

У больных, пораженных вирусом Марбург, летальность колеблется в пределах от 25 до 80%. При заражении вирусом Марбург у человека поднимается температура до 39 градусов, которая держится две недели и более. Поражаются практически все органы, страдает ЖКТ, наблюдаются диарея и рвота, а далее происходит геморрагический синдром и нарушение микроциркуляции внутри сосудов, некроз тканей.

11 октября министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что Россия имеет большие наработки по вакцине против вируса Марбург, а вакцина против вируса Эбола уже создана.

Ранее инфекционист рассказал, что вирусом Марбург можно заразиться через немытые фрукты.