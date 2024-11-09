В столице Грузии начались протесты против результатов выборов

Представители оппозиции, их сторонники, а также гражданские активисты устраивают шествие в Тбилиси против результатов парламентских выборов, состоявшихся 26 октября. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что протестующие собрались у станций метро «Марджанишвили» и «Государственный университет». После они начали движение по улицам столицы с флагами Грузии и Евросоюза. По пути они призывают жителей Тбилиси присоединиться к ним и опротестовывать результаты выборов, говорится в публикации.

26 октября в Грузии прошли выборы в парламент. За места в высшем законодательном органе страны, который состоит из 150 депутатов, боролись почти 20 партий. Находящаяся у власти уже 12 лет подряд правящая партия «Грузинская мечта» победила с 54,3% голосов. Несколько партий объявили бойкот парламенту, а оппозиционная партия «Коалиция за перемены» отказалась от депутатских мандатов и госфинансирования.

Оппозиция Грузии не признала результаты выборов и потребовала переголосования. Зурабишвили назвала прошедшие выборы «тотальной фальсификацией». У здания парламента в Тбилиси прошли митинги.

Ранее премьер Грузии рассказал о «тысячах инструментов» против оппозиции.