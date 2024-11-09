В Польше обеспокоились последствиями строительства «Восточного щита»

Жители Польши вблизи восточной границы беспокоятся из-за возможного изъятия их земель государством для строительства оборонительного комплекса «Восточный щит». Об этом заявил житель Подляского воеводства, юрист Камиль Сыллер, его слова приводит ТАСС.

По его словам, в проекте закона о «Восточном щите» говорится об «особом каталоге стратегических инвестиций», предусматривающем возможность изъятия недвижимости для оборонительных нужд.

«Законы предусматривают, что изменение предназначения границ частных земель и земель Управления государственных лесов на земли, предназначенные для оборонительных целей, будет возможно практически на любой пограничной линии», – сказал Сыллер.

По его мнению, особенно уязвимыми являются населенные пункты, такие как Опака Большая, которые расположены на восточной границе, и изъятие земель в этих районах практически неизбежно.

В конце октября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна приступила к возведению «восточного щита» — системы оборонительных сооружений на границе с Россией.

Ранее сообщалось, что Польша увеличит численность войск на границе с РФ и Белоруссией.