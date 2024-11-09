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Журналисты нашли общий признак угроз о минировании на выборах в США

NBC News: угрозы минирования на выборах в США поступали в округа демократов

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Jose Luis Magana/AP

В день выборов президента США как минимум в пяти колеблющихся штатах поступали угрозы минирования. Об этом сообщает телеканал NBC News.

По данным журналистов, угрозы минирования, отправленные на избирательные участки и места подсчета бюллетеней, в основном были нацелены на демократические округа.

Основываясь на информации из местных СМИ и официальных заявлениях, NBC News составил список из 67 локаций в 19 округах, куда поступали подобные угрозы. Журналисты выяснили, что 56 участков и мест подсчетов из них расположены в 11 округах, которые на президентских выборах в 2020 году поддержали нынешнего президента-демократа Джо Байдена.

Угрозы минирования также поступали на избирательные участки в колеблющихся штатах Висконсин, Мичиган, Аризона, Джорджия и Пенсильвания. Согласно материалу NBC News, пять округов, получивших угрозы, считались крупнейшими оплотами демократов в США.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

6 ноября глава агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры департамента национальной безопасности США (CISA) Джена Истерли заявила, что все сообщения об угрозах взрывов в ходе президентских выборов в США оказались ложными и не повлияли на возможность избирателей голосовать. До этого телеканал CBS News сообщал, что на выборах в США были зафиксированы около 30 сообщений с угрозами о ложном минировании.

Ранее в Кремле отвергли обвинения в «минировании» избирательных участков в США.

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Выборы в США - 2024
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