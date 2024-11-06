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В США назвали все сообщения об угрозах взрывов на выборах недостоверными

AP: сообщения об угрозах взрывов в ходе выборов в США оказались недостоверными

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Eric Gay/AP

Все сообщения об угрозах взрывов в ходе президентских выборов в США оказались ложными. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление главы агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры департамента национальной безопасности США (CISA) Джена Истерли.

По его словам, эти угрозы не повлияли на возможность избирателей голосовать.

Прежде телеканал CBS News сообщал, что около 30 сообщений с угрозами о ложном минировании зафиксированы на выборах в США.

В США начался подсчет голосов на президентских выборах, прошедших 5 ноября. Последние участки закроются в 9:00 по Москве. Основные кандидаты — бывший президент Дональд Трамп (республиканец) и действующий вице-президент Камала Харрис (демократ). Окончательно исход выборов пока не ясен, соперники надеются на успех в семи главных колеблющихся штатах. Трамп наблюдает за подсчетом из своего поместья во Флориде, а Харрис — из Университета Говарда. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию.

Ранее американская газета признала, что у Трампа есть все шансы на победу.

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Выборы в США - 2024
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