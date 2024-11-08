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Суд продлил арест обвиняемому в попытке теракта в храме в Адыгее

Суд до 11 января продлил арест обвиняемому, готовившему атаку на храм в Адыгее

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Shutterstock

Майкопский городской суд до 11 января 2025 года продлил арест террористу, планировавшему нападение на Свято-Успенский кафедральный собор в Майкопе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Республики Адыгея.

По данным материалов следствия, обвиняемый являлся сторонником международной террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России).

В октябре суд продлил арест террористу до 11 ноября.

В июле силовики предотвратили нападение на  православный храм в  Майкопе в Адыгее, которое планировал выходец из  одной из  стран Центрально-Азиатского региона. Он готовил атаку на  православный храм и планировал расправиться с  его священнослужителями и охранниками, после чего сжечь здание. Речь идет о 18-летнем гражданине  РФ и Таджикистана. В июле его арестовали до 10 сентября.

В  ФСБ установили, что перед тем, как напасть, мужчина провел разведку местности, составил схему атаки, купил необходимые компоненты и изготовил самодельные зажигательные устройства. Свои действия он хотел снять на  видео и опубликовать в соцсетях, чтобы пропагандировать идеи международной террористической организации (МТО), отметили силовики.

Ранее в Донецке задержали мужчину за попытку подрыва здания прокуратуры.

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