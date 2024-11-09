В Москве ожидается резкое похолодание

В Москве ожидается резкое понижение температуры с понедельника, 11 ноября. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В начале следующей недели температура воздуха понизится на 4°C. Ночью в Москве будет около 0°C, в Подмосковье ожидается -4...+1°C.

Днем в Москве воздух прогреется до +3°C, в Московской области температура воздуха будет находиться в пределах от 0°C до +5°C.

Осадков не ожидается до четверга, 14 ноября, давление будет высоким, отметил синоптик.

Вильфанд добавил, что температура будет соответствовать своим многолетним значениям, такие показатели сохранятся до середины недели.

Климатическая зима в столичном регионе и в Центральной России наступит примерно 10 ноября, сообщала накануне ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова. По ее прогнозу, эта зима будет мягкой и характеризоваться температурами, превышающими климатическую норму.

Ранее ученый предупредил, что ношение промокшей обуви может привести к проблемам со здоровьем.