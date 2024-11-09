Ношение промокшей обуви может привести к проблемам со здоровьем

Ношение промокшей обуви — это не просто дискомфорт и неудобство, а вполне реальная угроза для здоровья. Об этом «Газете.Ru» рассказала старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

Дело в том, что в такой обуви создается идеальная среда для размножения бактерий и грибков. Влажная среда способствует росту патогенных микроорганизмов, которые могут вызывать различные инфекции.

«Одним из наиболее распространенных последствий является грибковая инфекция стопы, известная как микоз, которая вызывает зуд, шелушение и неприятный запах. Если не лечить микоз, он распространится на ногти и даже на другие части тела. Также намокшая обувь может привести к возникновению, например, эритразмы — бактериальной инфекции, которая проявляется в виде красных или коричневых пятен на коже стопы. Эритразма достаточно болезненна и требует медицинского вмешательства для лечения», — объяснила она.

Ношение промокшей обуви в течение длительного периода времени может вызывать мацерацию кожи — состояние, при котором кожа становится мягкой и белой из-за длительного воздействия влаги. Мацерация делает кожу более уязвимой к повреждениям и инфекциям и может способствовать появлению болезненных и долго заживающих мозолей, трещин и язв.

«Если ноги промокли, но вы продолжаете находиться на улице в холодную погоду, это может стать причиной возникновения проблем с кровообращением, онемения пальцев стоп. Как правило, при намокании обувь теряет свою форму и не оказывает необходимую поддержку стопе, что приводит к неправильному распределению веса на стопы и вызывает боль в стопах, голенях и даже в спине. Важно отметить, что ношение промокшей обуви может быть особенно опасным для людей с хроническими заболеваниями, например, для диабетиков — они нередко страдают от нейропатии и плохого кровообращения в ногах», — добавила эксперт.

Поэтому, если у вас промокли ботинки или сапоги, необходимо снять их и как следует просушить. Если вы не можете сразу сменить намокшую обувь, лучше не находиться в ней на улице в холодную погоду и зайти в теплое помещение, чтобы переобуться при первой возможности, резюмировала она.

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