Летевший из Москвы Boeing 777 сел на Камчатке из-за сбоя

Вылетевший из аэропорта Шереметьево в Москве Boeing 777 совершил посадку в аэропорту Камчатки, сообщает портал «Камчатка-Информ».

В публикации отмечается, что в соцсетях начала распространяться информация об аварийной посадке лайнера в аэропорту полуострова. Источник портала в оперативных службах региона заявил, что посадка была штатной. Ее причиной мог быть сбой в гидравлике.

На борту Boeing 777 находились 340 человек, никто из них не пострадал.

В октябре Smartavia уволила опытного военного пилота Олега Ряполова, по ошибке которого самолет авиакомпании получил серьезные повреждения: мужчина допустил тейлстрайк. Ранее ему уже выносили дисциплинарные взыскания. Несмотря на большой опыт и в военной, и в гражданской авиации, пилот не смог посадить самолет в благоприятных погодных условиях. Во время инцидента никто не пострадал.

Ранее пассажир самолета попытался открыть дверь во время полета.