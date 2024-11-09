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Россиянам назвали наиболее полезные осенью продукты

Гастроэнтеролог Сухорукова призвала есть осенью овсяные хлопья, бананы и фасоль

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Shutterstock/Theresa Lauria

Врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова рассказала РИА Новости, какие продукты осенью наиболее полезны.

По словам специалиста, осенью стоит добавить в рацион бананы, овсяные хлопья, фасоль, жирную рыбу, говядину, цитрусовые и ягоды, богатые витамином С.

Сухорукова уточнила, что данные продукты содержат витамины и микроэлементы, недостаток которых может приводить к слабости и потере жизненных сил.

«В их числе витамины группы В, D, С, а также кальций, калий, железо и магний», — поделилась врач.

До этого врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов рассказывал, что мясо является важным источником белка и других питательных веществ, но его чрезмерное употребление может вызвать ряд проблем со здоровьем. Чтобы этого не произошло, врачи рекомендуют ограничивать потребление красного мяса до 500-600 граммов в неделю.

Ранее врач рассказал, почему не стоит съедать много еды после длительного голодания.

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