Россиянам назвали наиболее полезные осенью продукты

Врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова рассказала РИА Новости, какие продукты осенью наиболее полезны.

По словам специалиста, осенью стоит добавить в рацион бананы, овсяные хлопья, фасоль, жирную рыбу, говядину, цитрусовые и ягоды, богатые витамином С.

Сухорукова уточнила, что данные продукты содержат витамины и микроэлементы, недостаток которых может приводить к слабости и потере жизненных сил.

«В их числе витамины группы В, D, С, а также кальций, калий, железо и магний», — поделилась врач.

До этого врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов рассказывал, что мясо является важным источником белка и других питательных веществ, но его чрезмерное употребление может вызвать ряд проблем со здоровьем. Чтобы этого не произошло, врачи рекомендуют ограничивать потребление красного мяса до 500-600 граммов в неделю.

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