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Названо нужное человеку количество мяса в неделю

Врач Белоусов: человек должен съедать до 600 гр красного мяса в неделю

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Suzanne Pratt/Shutterstock/FOTODOM

Мясо является важным источником белка и других питательных веществ, но его чрезмерное употребление может вызвать ряд проблем со здоровьем. Чтобы этого не произошло, врачи рекомендуют ограничивать потребление красного мяса до 500–600 граммов в неделю. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

«Регулярное потребление большого количества красного мяса, особенно обработанного, связано с повышением риска рака толстой кишки. Канцерогенные вещества могут образовываться при жарке или копчении мяса, что также делает его менее безопасным для здоровья», – рассказал врач.

Помимо этого, высокое содержание насыщенных жиров в мясе может негативно сказываться на состоянии сердечно-сосудистой системы. Употребление большого количества таких жиров способствует повышению уровня холестерина в крови и может привести к развитию атеросклероза.

«Качество мяса также играет важную роль. Особую опасность представляют обработанные мясные изделия, такие как колбасы и сосиски, которые часто содержат добавленные консерванты и насыщенные жиры. Лучше выбирать нежирные сорта, а также вводить в рацион больше растительных источников белка — бобовых, орехов и семян. Это поможет снизить риски и улучшить общее состояние здоровья», – отметил врач.

Ранее врач назвал восемь способов не переедать.

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