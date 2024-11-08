Врач рассказал, почему не стоит съедать много еды после длительного голодания

После длительного голодания не стоит сразу съедать большое количество еды, потому что это грозит дискомфортом в желудке и расстройством пищеварения. Об этом РИАМО рассказал врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Евгений Белоусов.

По его словам, иногда это может приводить и к более серьезным последствиям, например, к острому растяжению желудка. Он порекомендовал постепенно увеличивать количество потребляемой пищи. При этом начинать лучше с продуктов, которые легче усваиваются.

«Когда человек не принимает пищу в течение целого дня, его организм начинает использовать созданные запасы энергии. В первую очередь расщепляется гликоген, хранящийся в печени и мышцах, что позволяет поддерживать уровень глюкозы в крови. После истощения запасов гликогена тело начинает расщеплять ткани жира для получения энергии», — пояснил Белоусов.

Ученые из Барселонского института глобального здравоохранения (ISGlobal) до этого установили, что в долгосрочной перспективе продолжительное ночное голодание и ранний завтрак помогают поддерживать здоровый вес.

Ранее ученые создали молекулу, заменяющую 10-километровую пробежку натощак.