«Увидела бледных, крестящихся людей»: россиянка — об обрушении на вокзале Нови-Сада

Под 50-метровым козырьком, который обрушился на железнодорожном вокзале в сербском Нови-Саде, могли находится десятки людей. Об этом рассказала «Газете.Ru» местная жительница Марина, которая прошла там за несколько минут до ЧП.

«Мне очень повезло — я прошла под этим злополучным козырьком минуты за две-четыре до обрушения. И поэтому самого обрушения не видела. Уже была в поезде, когда услышала крики и увидела бледных, крестящихся людей — это были очевидцы. Под козырьком скамейки — там всегда сидят и курят. Погибшие есть, точное число не скажу. Еще не всех извлекли. Речь идет о десятках. Людей просят сдавать кровь. Там еще дополнительная история, что этот вокзал больше года реконструировали и совсем недавно открыли. Я сегодня прохожу, смотрю — там опять внутри ремонтные приготовления. Еще посмеялась — любят ремонт делать», — сказала она.

1 ноября на железнодорожном вокзале сербского Нови-Сада 1960-х годов постройки обрушился бетонный козырек — 50-метровый навес обвалился над входной дверью в здание.

По последним данным местного МВД, погибли восемь человек, еще четверо пострадали. На место выехал президент Сербии Александр Вучич.

Ранее в Черкесске взорвался газ в доме, он частично обрушился.