Глава USADA заявил пранкерам, что участники Игр дружбы не смогут выступать на ОИ

Генеральный директор Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) заявил, что участники Игр дружбы не смогут выступать на Олимпиаде. Разговор опубликованном в Telegram-канале пранкеров.

Пранкеры представились чиновником из Африки.

«Если вы будете соревноваться в Играх, в которых нет допинг-контроля, которые не санкционированы нашей страной или нашей международной спортивной федерацией, то не сможете принять участие в Олимпиаде», — сказал Тайгерт.

Россия создала Игры дружбы в качестве альтернативы Олимпийским играм. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). 7 июня генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено.

Ранее пловчиха Юлия Ефимова заявила, что многих подломил перенос Игр дружбы.