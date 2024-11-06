Россиянин отдохнул с приятелями в сауне и лишился 500 тысяч рублей

В Череповце 18-летний юноша обокрал спящего приятеля и снял с его карты полмиллиона рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Компания молодых людей отдыхала в сауне, один из мужчин расплачивался за приятелей. Это заметил 18-летний юноша. Он обратил внимание, что пьяный знакомый не следит за своим телефоном и разрешает другим гостям оплачивать с помощью своего платежного средства алкоголь, называя при этом пин-код.

Дождавшись, когда все гости разошлись по сауне, молодой человек взял телефон щедрого знакомого, осуществил с него вход в приложение мобильного банка, выбрал операцию «снять наличные» и ввел сумму в размере 500 000 руб. Затем он сфотографировал QR-код и обналичил деньги в банкомате.

Потерпевший обратился с заявлением в правоохранительные органы лишь спустя сутки, злоумышленника удалось задержать. Приговором суда ему назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно.

Ранее в Краснодаре бездомный украл у сочинца почти миллион рублей.