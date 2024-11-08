Передавшего взятку российскому генералу отправили в СИЗО

В Санкт-Петербурге 224-й гарнизонный военный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Игорю Виноградову, проходящему по уголовному делу о коррупции главы автобронетанковой службы Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майора Дениса Путилова. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

В публикации подчеркивается, что Виноградова подозревают в посредничестве при передаче взятки. Судебный процесс проходил в закрытом режиме.

Виноградова отправили в СИЗО до 5 января 2025 года.

7 ноября сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали предполагаемого посредника, который передал взятку начальнику автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майору Денису Путилову.

18 сентября Следственный комитет России возбудил дело в отношении Путилова. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Из материала СК следует, что в 2023 году Путилов контролировал исполнение по ремонту военной техники. Контракты на выполнение работ были заключены с неким предпринимателем Чудиновым. Представитель бизнесмена передал взятку генералу в размере 10 млн рублей.

Ранее следователи провели обыски у генерала Путилова по делу о взятке.