По делу о коррупции в отношении генерала Минобороны провели обыски

Следователи и сотрудники правоохранительных органов провели обыски сразу по нескольким адресам по делу о коррупции в отношении начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майора Дениса Путилова, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В публикации отмечается, что обыски провели по местам службы и проживания Путилова. Источник добавил, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли документы, электронные носители информации, которые имеют отношение к уголовному делу.

18 сентября в Следственном комитете России заявили, что было возбуждено уголовное дело в отношении начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майора Дениса Путилова.

Дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Генерал задержан, он находится под стражей.

Из материала СК следует, что в 2023 году Путилов контролировал исполнение по ремонту военной техники. Контракты на выполнение работ были заключены с неким предпринимателем Чудиновым. Представитель бизнесмена передал взятку генералу в размере 10 миллионов рублей.

Ранее суд арестовал руководителя ФГБУ «Пантеон защитников Отечества» Минобороны по делу о взятке.