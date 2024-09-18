СК завел дело о коррупции в отношении генерала Минобороны РФ Путилова

Возбуждено уголовное дело в отношении начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майора Дениса Путилова. Об этом сообщили в Следкоме.

Дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Генерал задержан, он находится под стражей.

Из материала СК следует, что в 2023 году Путилов контролировал исполнение по ремонту военной техники. Контракты на выполнение работ были заключены с неким предпринимателем Чудиновым. Представитель бизнесмена передал взятку генералу в размере 10 миллионов рублей.

В этот же день Следственный комитет России потребовал продлить срок ареста экс-заместителю министра обороны РФ Дмитрию Булгакову и двум другим фигурантам дела о мошенничестве.

15 сентября суд в Москве продлил арест трем топ-менеджерам «Грязинского пищевого комбината» Александру Михайленко, Валерию Ковалевичу и Эльвире Смирновой, вместе с Булгаковым проходящим фигурантами по делу о поставках некачественного питания для нужд Минобороны РФ.

Ранее суд арестовал руководителя ФГБУ «Пантеон защитников Отечества» Минобороны по делу о взятке.