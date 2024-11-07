Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге задержали посредника в даче взятки генералу Путилову

ТАСС: в Петербурге задержали фигуранта дела генерал-майора ЦВО Путилова

close
Евгений Биятов/РИА Новости

В Санкт-Петербурге задержали предполагаемого посредника, который передал взятку начальнику автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майору Денису Путилову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы города.

«По данным следствия, 28 декабря прошлого года в аэропорту Пулково задержанный получил от взяткодателя 10 млн рублей и в тот же день доставил полученные деньги получателю к дому 10 по Новолитовской улице», — сказали правоохранители.

В правоохранительных органах добавили, что задержанного уже передали в военные следственные органы. С ним будут проводить процессуальные мероприятия.

18 сентября Следственный комитет России возбудил дело в отношении Путилова. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Из материала СК следует, что в 2023 году Путилов контролировал исполнение по ремонту военной техники. Контракты на выполнение работ были заключены с неким предпринимателем Чудиновым. Представитель бизнесмена передал взятку генералу в размере 10 млн рублей.

Ранее следователи провели обыски у генерала Путилова по делу о взятке.

Все новости на тему:
Аресты в Минобороны
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами