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Участника «Давай поженимся» посадили на 15 лет за расправу в ЛНР

СК: участник шоу «Давай поженимся» получил 15 лет за убийство в ЛНР 10 лет назад

В  Луганске  суд приговорил к 15 годам лишения свободы 37-летнего местного жителя, который пытался найти жену на шоу «Давай поженимся», за совершенное десять лет назад преступление. Об этом рассказала старший помощник руководителя управления  Следственного комитета (СК) России по Луганской народной республике  Елена Марковская в интервью «Ленте.ру».

В публикации отмечается, что осужденный был признан виновным в похищении человека и расправе над ним в 2014 году. В приговоре подчеркивается, что 9 августа двое приятелей отправились в Краснодон, но заблудились. Они встретили случайных прохожих, у которых фигурант дела решил узнать дорогу. Во время разговора мужчина заметил у одного из них ценности. Приятели напали на прохожих, вывезли их в лес и выстрелили несколько раз в хозяина ценных предметов, спрятали тело и скрылись.

Издание отмечает, что за время розыска осужденный успел принять участие в шоу «Давай поженимся».

В 2022 году сотрудники Следственного комитета изучили архивные материалы и вышли на след мужчины, которого задержали в Батайске и этапировали в Луганск.

В мае сообщалось, что в Ростовской области правоохранители задержали мужчину по подозрению в похищении и убийстве человека десятилетней давности.

Ранее в Волгограде участник СВО напал на 12-летнюю девочку.

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