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В Росстате сообщили о подорожании бензина

Бензин на российских заправках за неделю подорожал почти на 0,2%

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Средняя розничная цена бензина в России с 28 октября по 5 ноября выросла на 0,19%. Об этом сообщает Росстат.

Отмечается, что средняя розничная цена бензина в России с 28 октября по 5 ноября выросла на 0,19%, или на 11 копеек, до 59,19 рубля за литр, дизтоплива - на 0,5%, или на 34 копейки, до 67,79 рубля за литр.

В прошлый раз подобное повышение цен произошло в период с 21 по 28 октября. Тогда бензин также подорожал на 11 копеек.

Незадолго до этого доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что к концу года литр бензина АИ-92 на российских заправках будет стоить 54,2-54,6 рубля, а АИ-95 — 59,4−59,8 рубля.

Известно также, что Кабмин обсуждает досрочное снятие запрета на экспорт бензина Аи-92, Минэнерго в ближайшее время планирует внести соответствующие предложения.

Ранее сообщалось, что продажи бензина снова начали приносить доход российским АЗС.

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