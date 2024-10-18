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Продажи бензина снова начали приносить доход российским АЗС

Заправки в России вернулись к прибыли от продаж бензина Аи-95

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Мария Девахина/РИА Новости

Продажи бензина АИ-95 снова начали приносить прибыль российским заправкам. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные аналитической компании «ОМТ Консалт».

За период с 7 по 14 ноября валовая маржинальность при розничной продаже этого вида топлива составила 0,26 рубля за литр. В сентябре показатель опускался до рекордно низких в этом году -1,6 рубля за литр. Значение находится в положительной зоне впервые с начала августа.

АИ-92 и дизеля на протяжении всего этого периода продолжали приносить прибыль АЗС. Маржинальность топлива за отчетный период незначительно снизилась и составила 3,27 рубля и 6,31 рубля за литр соответственно.

До этого финансист Петр Щербаченко дал прогноз относительно цен на бензин на российских заправках в ноябре. По его оценкам, литр бензина АИ-92 будет стоить 53,7–54,1 рубля, а «95-го» — 58,9–59,4 рубля.

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