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Годовалый мальчик обварился кипятком в Петербурге

78.ru: в Петербурге годовалый мальчик обварился кипятком

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В Петербурге ребенок опрокинул на себя емкость с кипятком и получил ожоги. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел по месту жительства ребенка на улице Маршала Казакова. Малолетний по недосмотру родителей добрался до емкости, в которой находился кипяток, и опрокинул ее на себя.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у ребенка ожоги на груди и животе. Его состояние оценили как удовлетворительное, но оставили в больнице под присмотром специалистов.

До этого в Петербурге девятимесячная девочка попала в больницу с ожогами из-за упавшего чайника с кипятком. Родители поставили его на пол и отвлеклись, чтобы достать бутылочку для детской смеси. Ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Ранее трехлетний ребенок получил химический ожог в строительном магазине.

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