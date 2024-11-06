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Трехлетний ребенок получил химический ожог в строительном магазине

«78.ru»: в Ленобласти ребенок получил химический ожог в строительном магазине

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FotograFFF/Shutterstock

В Выборгском районе Ленинградской области ребенок наступил в лужу в строительном магазине и попал в больницу с ожогом. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел накануне в поселке Рощино, родители с трехлетней дочерью приехали в строительный магазин за покупками. Из-под одного из стеллажей вытекала неизвестная жидкость — ребенок наступил в лужу, поскользнулся и упал.

Родители поначалу не придали случившемуся особого значения. Оттирая пятно с одежды девочки, отец заметил волдыри у нее на руке, неизвестное вещество разъело ребенку пальцы. Семья обратилась за медицинской помощью, у пострадавшей диагностировали химический ожог второй степени.

Руководство магазина выступило с заявлением о проведении служебной проверки, родители девочки обратились с заявлением в правоохранительные органы.

До этого сообщалось, что в Петербурге восьмилетняя школьница попала в больницу с ожогами после взрыва из-за неудачного химического опыта. У нее диагностировали ожоги лица и груди. Состояние пострадавшей оценили как среднетяжелое.

Ранее в Петербурге годовалый ребенок выпил очиститель для труб.

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