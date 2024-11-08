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Действующих в интересах СБУ троих подростков будут судить за терроризм в Запорожье

В СК сообщили, что троих подростков будут судить за терроризм в Запорожской области

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Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Троих несовершеннолетних жителей Запорожской области обвиняют в организации террористической деятельности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет.

По данным следствия, несовершеннолетних обвиняют по 12 статьям УК РФ, среди которых участие в террористическом сообществе, покушение на реализацию терроризма и незаконное изготовление взрывчатки.

«Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Запорожской области завершено расследование уголовного дела в отношении трех несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что обвиняемые в период с февраля 2022 по март 2023 года действовали в интересах Службы безопасности Украины (СБУ) из-за личной «неприязни к действующей российской власти». Подсудимые закладывали взрывчатку на железной дороге по маршруту «Мелитополь-Тащенак» для осуществления террористического акта. Помимо этого, несовершеннолетние планировали подорвать автомобиль депутата областного законодательного собрания.

Им была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

До этого в Запорожской области местную жительницу задержали за передачу данных о местоположении личного состава и техники разведке Украины. По версии правоохранителей, информацию она отправляла в чат-бот.

Ранее белгородский суд приговорил гражданку Украины к 11 годам колонии за шпионаж.

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