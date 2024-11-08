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Осужденному за насилие экс-профессору университета МВД добавили срок

В Москве суд добавил 2 года за дискредитацию ВС экс-профессору университета МВД

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Чертановский суд Москвы пролонгировал тюремный срок бывшему профессору Московского университета МВД и Северного государственного медицинского университета Геннадию Дерягину. Об этом сообщили РИА Новости в судебной инстанции.

«Суд приговорил Дерягина к трем годам лишения свободы», — говорится в сообщении.

В суде уточнили, что в общей сложности ему назначили 12 лет колонии.

По данным суда, фигуранту вменяется дискредитация армии за публикации в соцсетях.

С лета 2023 года Дерягина заключили под стражу по обвинению в сексуальном насилии над подростком. Ученик восьмого класса, 14-летний школьник, приехал из Архангельска на каникулы к бабушке, ушел гулять и не вернулся. Пропавшего мальчика нашли дома у экс-профессора кафедры криминалистики в Онеге. До этого педагога обвиняли в пропаганде педофилии после издания в 2011 году пособия для будущих полицейских «Криминальная сексология». После этого его уволили из университета МВД, а все учебники уничтожили.

Ранее россиянин три года приставал к падчерице и получил 18 лет колонии.

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