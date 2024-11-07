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Россиянин три года приставал к падчерице и получил 18 лет колонии

В Башкирии педофила-рецидивиста отправили в колонию на 18 лет

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Depositphotos

В Башкирии 54-летнему местному жителю вынесли приговор за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе Республики Башкортостан.

Правоохранители установили, что мужчина на протяжении трех лет, с 2020 по 2023 год, совершил несколько преступлений против несовершеннолетних, в том числе одно, пользуясь беспомощным состоянием потерпевшей. Ранее фигурант уже был судим за аналогичные преступления.

Верховный суд республики назначил ему наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. После отбытия наказания ему на 15 лет запретили работать в организациях, связанных с детьми.

По информации издания «Башинформ», жертвами педофила стала дочь его сожительницы и ее подруга.

Ранее в Подмосковье изобличили мужчину, который растлевал четырехлетнюю дочь супруги.

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