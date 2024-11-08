Военный суд рассмотрит жалобы на приговор Беркович и Петрийчук

Апелляционный военный суд рассмотрит жалобы на приговор в отношении режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук. Об этом сообщили в пресс-службе суда, пишет РИА Новости.

Заседание по поводу жалоб со стороны защиты пройдет 16 декабря. Девушкам было предъявлено обвинение в оправдании терроризма при постановке пьесы «Финист ясный сокол».

Беркович и Петрийчук стали фигурантками уголовного дела в начале мая 2023 года. С самого начала процесса девушки отвергали предъявленные им обвинения.

Спектакль «Финист Ясный Сокол» рассказывает о женщинах, с которыми через соцсети связываются последователи радикального ислама. По версии следствия, сюжет постановки имеет признаки пропаганды терроризма.

8 июля их приговорили к шести годам лишения свободы.

До этого писатель Захар Прилепин на презентации сборника авторов — участников специальной военной операции на Украине вступился за Беркович и Петрийчук. По его словам, он не понял, в чем состав преступления женщин, и назвал их наказание несоразмерным поступку.

Ранее адвокаты Беркович и Петрийчук обжаловали приговор.