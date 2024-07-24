Захар Прилепин вступился за Беркович и Петрийчук

Писатель Захар Прилепин на презентации сборника авторов — участников специальной военной операции на Украине вступился за режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук. Литератора цитирует издание Daily Storm.

По его словам, он не понял, в чем состав преступления женщин, и назвал их наказание несоразмерным поступку.

«Якобы оправдание ИГИЛ (организация запрещена в России)* в этой пьесе, потому что там симпатичный игиловец. То, что я прочитал, меня не убедило в том, что людей реально нужно сажать за такие вещи», — уверен Прилепин.

Беркович и Петрийчук стали фигурантками уголовного дела в начале мая 2023 года. Их обвинили в оправдании терроризма из-за спектакля «Финист Ясный Сокол». С самого начала процесса девушки отвергали предъявленные им обвинения.

Спектакль «Финист Ясный Сокол» рассказывает о женщинах, с которыми через соцсети связываются последователи радикального ислама. По версии следствия, сюжет постановки имеет признаки пропаганды терроризма.

8 июля Беркович и Петрийчук приговорили к шести годам лишения свободы.

На той же встрече Захар Прилепин возмутился тем, что россияне не читают военную литературу. По словам Прилепина, он зашел на «самый известный молодежный сайт», где пользователи делятся мнением о прочитанных книгах, и обнаружил, что в топе там находятся произведения Рэя Брэдбери, Стивена Кинга и Джорджа Оруэлла.

Ранее адвокаты Беркович и Петрийчук обжаловали приговор.