Адвокаты Беркович и Петрийчук обжаловали приговор

Авдокаты обжаловали приговор осужденным на шесть лет колонии за оправдание терроризма режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук. Об этом сообщил адвокат Сергей Бадамшин в своем Telegram-канале.

Жалобу подали во Второй Западный окружной военный суд.

«Апелляционная жалоба на приговор Беркович и Петрийчук подана», — говорится в сообщении.

Второй Западный окружной военный суд вынес решение по делу Петрийчук и Беркович 8 июля. Суд счел их спектакль «Финист Ясный Сокол» пропагандой терроризма. Обеих отправили в колонию на шесть лет, как и просило обвинение. После отбытия срока им также запретили на три года администрировать интернет-страницы. Подсудимые находились под стражей с 4 мая 2023 года. До решения суда их внесли в перечень террористов и экстремистов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль никогда не комментирует решения суда и не собирается это делать в случае Петрийчук и Беркович.

Ранее член СПЧ Ева Меркачева назвала чрезмерно жестким приговор Беркович и Петрийчук.