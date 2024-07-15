Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Адвокаты Беркович и Петрийчук обжаловали приговор

Адвокаты подали апелляционную жалобу на приговор Беркович и Петрийчук

close
100%
Alexander Zemlianichenko/AP

Авдокаты обжаловали приговор осужденным на шесть лет колонии за оправдание терроризма режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук. Об этом сообщил адвокат Сергей Бадамшин в своем Telegram-канале.

Жалобу подали во Второй Западный окружной военный суд.

«Апелляционная жалоба на приговор Беркович и Петрийчук подана», — говорится в сообщении.

Второй Западный окружной военный суд вынес решение по делу Петрийчук и Беркович 8 июля. Суд счел их спектакль «Финист Ясный Сокол» пропагандой терроризма. Обеих отправили в колонию на шесть лет, как и просило обвинение. После отбытия срока им также запретили на три года администрировать интернет-страницы. Подсудимые находились под стражей с 4 мая 2023 года. До решения суда их внесли в перечень террористов и экстремистов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль никогда не комментирует решения суда и не собирается это делать в случае Петрийчук и Беркович.

Ранее член СПЧ Ева Меркачева назвала чрезмерно жестким приговор Беркович и Петрийчук.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами