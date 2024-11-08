На нескольких улицах Белгорода пропал свет

В Белгороде произошло отключение электроэнергии на нескольких улицах района Харьковская гора. Речь идет об улицах Архиерейской, Костюкова, Мокроусова, Щорса, 5 Августа, сообщили в пресс-службе мэрии города.

По ее информации, причиной произошедшего стало технологическое нарушение в сетях.

В мэрии заявили, что бригады начали переключать потребителей на резервные схемы. На улице Архиерейской подача электроэнергии уже возобновлена. В течение 1,5 часов электроснабжение будет восстановлено в полном объеме.

5 ноября в Белгороде украинский беспилотник врезался в многоквартирный жилой дом и взорвался. После этого в трех квартирах начался сильный пожар, в одной никого не было, из других эвакуировали двух детей и как минимум одного мужчину. Еще один местный житель сильно пострадал от осколков, его доставили в больницу.

По информации Telegram-канала Mash, беспилотник вылетел из Золочева Харьковской области — это всего лишь в 50 км от пострадавшей многоэтажки. Утверждается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали испанский дрон Columba.

Ранее в Белгороде кот заслонил хозяйку от осколков.