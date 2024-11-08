Украинец получил 11 лет тюрьмы за трансляцию российских телеканалов

Житель Харьковской области получил 11 лет тюремного заключения за трансляцию российских телеканалов в 2022 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ).

По данным ведомства, осужденным является бывший инженер радио-телестанции на территории Купянского района. Следствие установило, что мужчина обеспечивал в регионе трансляцию центральных телеканалов России, среди которых «Первый канал», «НТВ» и «Россия-1».

«Одиннадцать лет лишения свободы с конфискацией имущества получил еще один коллаборант из Харьковской области», — говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что осужденный ранее снимался в сюжете российского канала о передаче гуманитарной помощи для местных граждан. Мужчину обвиняют по статьям о коллаборационной деятельности и оправдании агрессии в сторону Украины.

До этого американец Дэниэл Мартиндейл, который помогал Вооруженным силам России, рассказал, что не встретил на Украине ни одного гражданина США, которого можно было бы заподозрить в шпионаже.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ назвали число иностранных военных, прибывших на Украину с февраля 2022 года.