Почти 15 тысяч иностранных военных из более 100 стран выступили на стороне Вооруженных сил Украины с начала специальной военной операции. Соответствующая информация содержится в докладе посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, передает РИА Новости.

«С начала СВО на украинскую территорию для участия в боевых действиях против российских военнослужащих прибыли около 15 тысяч наемников из более 100 государств», — отмечается в докладе.

Такую статистику привели на основании данных Минобороны РФ, говорится в документе.

Накануне начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» 88-й добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным «Чукча» отмечал, что на Часов-Ярском участке фронта противник активно применяет подразделения иностранного легиона, укомплектованные преимущественно военными из Латинской Америки и Южной Европы (испанцы, португальцы, кубинцы). Боевой дух иностранцев «оставляет желать лучшего», добавил он.

8 октября исполняющая обязанности руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова рассказала, что в России составляют списки иностранных военных, которые участвуют в боевых действиях в Курской области на стороне Вооруженных сил Украины.

Ранее американская ЧВК вывела с Курского направления основные силы.