Американец Дэниэл Мартиндейл, который помогал Вооруженным силам России, рассказал РИА Новости, что не встретил на Украине ни одного гражданина США, которого можно было бы заподозрить в шпионаже.

Он признался, что встречал только одного англичанина, который, вероятно, мог быть связан с разведкой.

По словам Мартиндейла, в последние дни пребывания на территории Украины он содействовал эвакуации людей и помогал им связаться с родственниками. В один из дней он попал под огонь реактивной системы залпового огня «Град», и у него было три-четыре секунды, чтобы добраться до укрытия. В итоге мужчина просто лег на дорогу в надежде, что это поможет.

2 ноября стало известно, что российские силовики вывезли Мартиндейла с подконтрольной Вооруженным силам Украины территории. Сейчас он в Москве.

Американец находился на украинской территории с 11 февраля 2022 года. Мужчина сам связался с российскими военными и на протяжении двух лет передавал им координаты военных объектов противника. Переданная им информация неоднократно помогала наносить удары по инфраструктуре, технике, личному составу ВСУ.

Ранее Мартиндейл заявил о возможном получении убежища в России.