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Жителя Рыбинска задержали за сбор данных для Украины

Жителя Рыбинска арестовали за сбор данных об объектах Вооруженных сил России

Сотрудники УФСБ России по Ярославской области задержали жителя Рыбинска Ярославской области, обвиняемого в государственной измене. Он собирал и передавал украинской стороне данные об объектах Вооруженных сил РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ России по региону.

По ее информации, россиянин 1996 года рождения установил контакт с представителем запрещенной в Российской Федерации организации, использующейся Главным управлением разведки министерства обороны Украины. Мужчина по заданию украинского куратора занимался сбором и передачей сведений об объектах ВС РФ. Во время обыска у него были изъяты средства связи, содержащие переписку, полностью изобличающую его противоправную деятельность.

«Следственным отделом УФСБ России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена», — сказано в сообщении.

В УФСБ заявили, что Кировский городской суд Ярославля заключил обвиняемого под стражу.

В октябре Хабаровский краевой суд приговорил жителя Комсомольска-на-Амуре к 12 годам и шести месяцам колонии строгого режима за госизмену в форме шпионажа.

Ранее экс-инженеру «Уралвагонзавода» запросили 17 лет по делу о госизмене.

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