Жителя Рыбинска задержали за сбор данных для Украины

Сотрудники УФСБ России по Ярославской области задержали жителя Рыбинска Ярославской области, обвиняемого в государственной измене. Он собирал и передавал украинской стороне данные об объектах Вооруженных сил РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ России по региону.

По ее информации, россиянин 1996 года рождения установил контакт с представителем запрещенной в Российской Федерации организации, использующейся Главным управлением разведки министерства обороны Украины. Мужчина по заданию украинского куратора занимался сбором и передачей сведений об объектах ВС РФ. Во время обыска у него были изъяты средства связи, содержащие переписку, полностью изобличающую его противоправную деятельность.

«Следственным отделом УФСБ России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена», — сказано в сообщении.

В УФСБ заявили, что Кировский городской суд Ярославля заключил обвиняемого под стражу.

В октябре Хабаровский краевой суд приговорил жителя Комсомольска-на-Амуре к 12 годам и шести месяцам колонии строгого режима за госизмену в форме шпионажа.

Ранее экс-инженеру «Уралвагонзавода» запросили 17 лет по делу о госизмене.