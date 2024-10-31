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Экс-инженеру «Уралвагонзавода» запросили 17 лет по делу о госизмене

Обвинение запросило 17 лет лишения свободы экс-инженеру УВЗ за работу на Украину

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Сторона обвинения в ходе судебных прений потребовала назначить жителю Нижнего Тагила, расположенного в Свердловской области, наказание в виде 17 лет лишения свободы по делу о государственной измене. Об этом сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры.

В заявлении уточняется, что соответствующее заседание в Свердловском областном суде состоялось 31 октября. На скамье подсудимых оказался молодой человек, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ.

«Гособвинитель <...> представил доказательства того, что в период с сентября 2022 года по март 2023 года обвиняемый передал спецслужбам Украины за денежное вознаграждение сведения военно-технического характера», — рассказали в прокуратуре.

Там подчеркнули, что речь идет об информации, которую украинская сторона могла использовать против безопасности РФ.

В результате сторона обвинения попросила отправить жителя Нижнего Тагила в колонию строгого режима на срок 17 лет. Кроме того, молодого человека захотели оштрафовать на 300 тыс. рублей и ограничить ему свободу на два года после выхода из колонии.

При этом пресс-служба Свердловского областного суда в Telegram-канале рассказала, что речь идет о бывшем инженере корпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ) Даниле Мухаметове. Фигуранта вместе с супругой Викторией Мухаметовой задержали в 2023 году, но уголовное дело в отношении женщины было выделено в отдельное производство.

Из публикации следует, что мужчина частично признал вину в государственной измене. Приговор ему вынесут 5 ноября.

Ранее Викторию Мухаметову осудили на 12,5 года за государственную измену.

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