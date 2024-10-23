Россиянина осудили на 12 лет колонии за шпионаж в пользу Украины

Хабаровский краевой суд приговорил жителя Комсомольска-на-Амуре к 12 годам и шести месяцам колонии строгого режима за госизмену в форме шпионажа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по региону.

По данным следствия, россиянин связался через интернет с представителями главного управления разведки министерства обороны Украины для передачи сведений, раскрывающих деятельность одного из оборонных предприятий Хабаровского края.

22 октября сотрудники ФСБ задержали жительницу Донецкой народной республики по подозрению в шпионаже. По данным ведомства, местная жительница собирала данные о дислокации российских войск и передавала их Украине.

Сообщалось также, что в Крыму задержали местного жителя, подозреваемого в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. По данным ФСБ, 51-летний мужчина сотрудничал со Службой безопасности Украины (СБУ). Утверждается, что он установил контакт с украинскими спецслужбами через мессенджеры WhatsApp, Telegram и Signal.

Ранее жителя Москвы отправили под домашний арест по обвинению в госизмене.